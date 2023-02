Operação da PF investiga desvio de combustível na Prefeitura de Cruzeiro do Sul

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 16, a operação Maverick, cuja finalidade é apurar a prática de crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários públicos ligados à Prefeitura de Cruzeiro do Sul-AC, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Os agentes estiveram na sede da prefeitura de Cruzeiro do Sul e na casa de pessoas ligadas à Educação e Esporte do município. A prefeitura ainda não se manifestou. Nenhum nome dos alvos foram divulgados pela polícia até o momento.

Segundo as investigações, os envolvidos estariam operando um esquema de desvios de combustíveis o qual vem gerando prejuízos que podem passar de R$ 3 milhões num período de dois anos.

A investigação foi iniciada a partir de informações recebidas pela Polícia Federal nas quais resultaram na prisão em flagrante de alguns investigados, bem como na apreensão de grande quantidade de combustível. Somando os anos de 2021 e 2022, foram empenhados/gastos mais de R$ 26 milhões com o pagamento de combustível apenas com o município de Cruzeiro do Sul. Estima-se que 15% desse combustível foi e esteja sendo desviado para fins particulares, beneficiando servidores públicos e políticos.

O nome da operação se dá em virtude de MAVERICK, além de ser um nome pessoal, também se refere a um veículo o qual é conhecido por ter um grande consumo de gasolina. O combustível extraviado tem causado enorme prejuízo aos cofres públicos, inclusive revendido por receptadores.

Durante a operação, foram mobilizados 58 policiais federais que cumpriram 16 mandados de busca e apreensão. Os investigados poderão responder por crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro sem prejuízo de outros crimes.

O material apreendido será submetido à análise da equipe de investigação e à perícia criminal, podendo surgir novos fatos e pessoas investigadas.