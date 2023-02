Tarauacá, entre abacaxis gigantes e defuntos! 

A coisa tá séria, muita séria. O 7º Sétimo Anjo deve ter derramado o cálice da ira de Deus sobre os homens previsto no Apocalipse. Além da guerra da Rússia com a Ucrânia, com envolvimento da Otan; o aparecimento de OVNIS nos céus, a tensão entre EUA e China que pode levar o mundo a um desastre nuclear desencadeando a 3ª Guerra Mundial a prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia, acaba de dar uma notícia bomba: _ O cemitério de Tarauacá não tem mais espaço para sepultar os novos inquilinos”. Isso é grave, muito grave. A questão deverá ser levada pelo presidente Lula ao encontro do G7.

Enquanto o prefeito Odorico Paraguaçu, da famosa Sucupira de Dias Gomes, tentava sem sucesso conseguir um defunto para inaugurar o novo cemitério da cidade, a prefeita Neia enterra uns por cima dos outros em covas emprestadas dos finados vizinhos. A solução pode ser a exportação de defuntos junto com abacaxis gigantes para outras cidades financiado pelo BNDES que, ao invés de mandar nosso dinheiro para Cuba, abriria um crédito especial de exportação. Falando sério, como é que a prefeita denuncia a própria prefeitura, já que a responsabilidade de ampliar ou adquirir uma nova área para o cemitério é de responsabilidade dela mesma? Coisa de Sucupira, prefeita!

“Não construa pontes para quem não vem”. (Macunaíma)

. O Banco da Amazônia anuncia a injeção de R$ 600 milhões para o Acre!

. Atenção candidatos a essa injeção:

. Comecem a procurar o CPF, RG do pai do tataravô e a prova de vida da tataravó.

. Pense numa injeção difícil de tomar é essa do BASA.

. O Lance Certo LTDA era um lance errado; ofertas de juros de 4% a 7% ao mês é para atrair idiotas.

. O Macunaíma, por exemplo, já foi um idiota!

. Investiu numa em uma imundície dessas e amargou um prejuízo de mais de R$ 140 mil.

. Vai que é tua, Calegário!

. Por falar em Macunaíma, anda com uma conversa de ser vereador para, segundo ele, viver viajando pelo mundo fazendo cursos.

. Quer ser PHD em turismo.

. Era só o que me faltava!

. Por onde anda o Davi Friale, El Brujo, como diz o Martinello?!

. Prefeitos detonaram a bancada federal para o ministro durante reunião na Associação dos Prefeitos.

. Vereadores querem impedir secretários municipais de concorrerem para vereador ou mesmo afastá-los antes do período estabelecido pela lei eleitoral.

. Esse negócio de secretário não poder concorrer com vereadores ou deputados só funcionou com Jorge Viana, Binho Marques e Raimundo Angelim.

. Perpétua Almeida vai comandar Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial!

. Jorge Viana foi visto passando por Jacarta, na Malásia!

. Também, pudera, não dá para dirigir a APEX morando no Acre, tem que ser lá pela Faria Lima.

. A direita precisa de um novo líder, chega de Bolsonaro, o Tarcísio serve!

. Foi o que disse à COLUNA um direitista juramentado!

. Bom dia!