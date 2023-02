Valor Bruto da Produção de Cana, Leite e Arroz no Acre deve crescer em 2023

O cultivo da cana-de-açúcar dá sinais de recuperação no Acre após anos de revés e desde 2020 a lavoura mostra crescimento no valor bruto de produção, que saiu de R$ 1.535.087,00 para R$ 1.990.426,00 na projeção para 2023 feita pelo Ministério da Agricultura neste mês de fevereiro. Esse é crescimento de 29% após um período de forte decadência com o fim das operações da usina Álcool Verde, em Capixaba.

Mas não é somente a cana que aparenta retomada como também o arroz, grão cujo VBP está previsto em R$ 8.434.069,00 para 2023, 14% a mais que o resultado de 2022. Além desses dois produtos, o leite também terá um fluxo financeiro muito considerável no Acre este ano, com VBP estimado em R$ 24.619.400 ante R$22.249.603,00 efetivado em 2022.

No País, a previsão de safra recorde de grãos em 2023, anunciada pelo IBGE e pela Conab, explicam as estimativas de produção de grãos, da ordem de 302,0 milhões de toneladas e de 310,6 milhões, conforme a Conab.

As lavouras de milho e soja são as que mais devem contribuir para esse crescimento, sendo que a soja representa 44,5% do VBP das lavouras, com VBP previsto de R$ 401,0 bilhões. A cana-de-açúcar projeta um crescimento recorde em 2023, o que contribui com o valor total de produção das lavouras neste ano.

Também estão previstos resultados positivos para o VBP de algodão, arroz, batata-inglesa, cacau, feijão, laranja, mandioca, tomate e uva. Juntamente com milho e soja, esses produtos estão puxando o faturamento da agropecuária.

A pecuária mostra-se mais favorável apenas para suínos e leite, enquanto os demais itens como carne bovina, de frango e ovos apresentam valor negativo para a previsão de crescimento do VBP deste ano.

Soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão lideram o faturamento dos 17 produtos analisados no relatório, representando 83,7% do VBP das lavouras estudadas. A conferir se o incremento resulta em redução no preço ao consumidor final, especialmente no Acre.