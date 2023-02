Banco da Amazônia anuncia injeção de R$ 600 milhões no Acre

A governadora em exercício, Mailza Gomes (Progressistas) e representantes do Banco da Amazônia assinaram nesta segunda-feira, 13, no Palácio Rio Branco, um Protocolo de Intenções para a união de esforços e atuação compartilhada para o desenvolvimento sustentável do Acre.

De acordo com o governo, o protocolo de intenções é uma parceria que nos últimos anos tem trazido resultados satisfatórios ao Estado e a estatal. Somente em 2023, o Banco está disponibilizando ao setor produtivo acreano recursos na ordem de até R$ 607,18 milhões, sendo R$ 455,68 milhões para crédito de fomento da fonte FNO e R$ 151,50 milhões na Carteira Comercial, para aplicação em operações que se enquadrem nos programas de financiamento operacionalizados pelo Banco da Amazônia.

Bastante atenta a reunião, Gomes contou que é uma alegria receber a equipe do Basa. “A presença do banco é de fundamental para nossos produtores”, declarou.

O presidente do Banco da Amazônia, Valdecir José de Sousa Tose, ressaltou que as ações do banco subiram mais de 100% devido ao trabalho executado nos últimos anos. Segundo ele, o protocolo de intenções é de fato executado por ambas as partes. “Somos um banco de empreendedores para quem quer desenvolver o Estado. “90% do esforço é para o desenvolvimento do estado. Trabalhar com eficiência traz resultados”, comentou.

Participaram ainda da agenda governamental, o secretário de planejamento e gestão, Ricardo Brandão e o superintendente do banco no Acre, José Cordeiro Cruz.