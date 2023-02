Operação da PF no Acre apreende R$ 200 mil em casa de suposto magnata da lavagem de dinheiro

A polícia federal divulgou ainda na manhã desta sexta-feira, 10, imagens da operação Hard Rock, que cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão e também bloqueio de valores nas contas de 20 investigados suspeitos de lavarem mais de R$ 40 milhões oriundos do tráfico de drogas. Entre as fotos divulgadas, estão a de apreensão de R$ 200 mil no apartamento de um suspeito apontado como o magnata da lavagem de dinheiro.

Os nomes dos envolvidos não foram expostos pelas autoridades. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco.

O trabalho policial teve início em 2021, e revelou um complexo esquema de lavagem de dinheiro oriundo do comércio de entorpecentes, movimentando centenas de milhões de reais. A operação foi deflagrada em em 13 cidades cidades em oito Estados. O nome da operação faz referência ao apelido do principal investigado.

A investigação foi conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Pública, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar e contou com a participação de 86 (oitenta e seis) policiais no cumprimento dos mandados.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas, se condenados, podem ultrapassar a 33 (trinta e três) anos de prisão.