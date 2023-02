Padeiro, açougueiro e operador: Sine do Acre oferta 23 vagas de emprego nesta quarta

Pequenos criadores de animais em Rio Branco devem receber novo auxílio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a aquisição de milho utilizado na ração. Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, às 9h30, a estatal realizará o primeiro leilão eletrônico de frete do ano, com o objetivo de contratar o serviço de transporte para a remoção de 7.130 toneladas de milho em grãos, sendo 400 toneladas para a capital do Acre. Municípios do Espírito Santo e do Nordeste brasileiro também participam.

A operação é destinada ao abastecimento dos armazéns da Conab que atendem o Programa de Venda em Balcão (ProVB), que oferta milho a pecuaristas locais. Os estoques públicos estão localizados na unidade armazenadora da Companhia em Uberlândia (MG) e devem ser transportados para, além de Rio Branco, Itaberaba (300t), na Bahia; São Luís (300t), no Maranhão; Colatina (500t) e Cachoeiro de Itapemirim (500t), no Espírito Santo; Maceió (300t) e Palmeira dos Índios (200t), em Alagoas; Natal (250t), no Rio Grande do Norte; Arcoverde (450t) e Recife (600t), em Pernambuco; Campina Grande (500t), na Paraíba; Floriano (480t), Campo Maior (150t), Oeiras (150t), Parnaíba (650t) e Teresina (1.400t), no Piauí.