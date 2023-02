Lula parabeniza Marina Silva por seus 65 anos: “companheira nos meus 3 mandatos”

O titular do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco (Jecrim), juiz Gilberto Matos, será empossado presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) às 10h de sexta-feira, 10. A cerimônia acontecerá no plenário do Palácio da Justiça, no Centro de Rio Branco.

No primeiro mandato à frente de uma entidade, a chapa Matos foi eleita no dia 1° de dezembro de 2022. O pleito contou pela segunda vez seguida de votação online, utilizando a inovação tecnológica para garantir agilidade na apuração.

Matos assume uma função considerada importante para a sociedade, buscando preservar as prerrogativas da magistratura para livre atuação no julgamento de processos, além de representar a magistratura nos assuntos de interesse da classe e nos diálogos com outras instituições, em prol da preservação da legalidade e da promoção dos ideais republicanos.

“É uma honra assumir o cargo na Asmac, principalmente em um momento tão sensível para sociedade, em que se busca a defesa das instituições e da democracia para a garantia de direitos constitucionais”, afirmou o representante dos magistrados.

Mesmo antes da posse, o presidente eleito, que também é Diretor de Assuntos Jurídicos da atual gestão, já vem realizando visitas institucionais representando a entidade e dialogando com as outras autoridades.

Serão empossados também a 1ª vice-presidente, a juíza Zenair Bueno, e o 2º vice-presidente, o juiz Alesson Braz, que participarão ativamente na vida associativa.

Deixa o cargo de presidente, o juiz Fábio Farias, titular da Vara Criminal de Sena Madureira. Originalmente no cargo de 1° vice-presidente, ele assumiu a gestão no final do ano passado, após o pedido de afastamento formulado pela então presidente, juíza Rosinete dos Reis, que aceitou o cargo de juíza-auxiliar da ministra Cármen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Currículo

Gilberto Matos de Araújo formou-se em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e possui MBA em Direito Empresarial pela FGV. Foi advogado e servidor público no Estado de Mato Grosso. Possui aprovação em outros concursos públicos, inclusive para Promotor de Justiça nos Estados do Mato Grosso e do Amazonas. Ele ingressou na magistratura em 2009 e, atualmente, é titular do Jecrim da capital, e atuou como juiz eleitoral da 1ª Zona (biênio 2022/2023).

O novo presidente da Asmac já foi titular das Varas Únicas das Comarcas de Plácido de Castro e Acrelândia. Ele também já atuou na Vara Criminal de Rio Branco.

Gilberto Matos possui experiência associativista, pois participou de gestões anteriores da Asmac.