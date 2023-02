Após chegar de show, cantor de pagode tem infarto fulminante

Apesar de todos os problemas, o Acre é o 9º Estado que entrevistas realizou para o Censo do IBGE. Da previsão total, 94,07% da população já está recenseada neste começo de fevereiro.

Alagoas, com 97,58% das população recenseada, ocupa o primeiro lugar nesse ranking. Mato Grosso é o último, com 75,92%.

No País, desde o início da operação em 1º de agosto, até o dia 31 de janeiro, foram recenseadas 185.827.709 pessoas, em 65.657.749 domicílios no país. Isso representa cerca de 89,45% da população do país, de acordo com o resultado prévio (207,8 milhões de pessoas).

Já em relação ao número estimado, de 213,3 milhões, esse contingente de recenseados corresponde a 87,11%.

A cobertura completa dos setores censitários foi praticamente toda concluída em janeiro de 2023. Em fevereiro e março, permanecerá em andamento o processo de revisão, controle de qualidade e apuração do Censo, com tentativas de reversão de recusas, revisitas a domicílios com morador ausente para realização de entrevistas, além de verificação de domicílios vagos, de uso ocasional, possíveis duplicidades e omissões e preparação para divulgação. A previsão é de que o IBGE divulgue os resultados definitivos do Censo referentes à população dos municípios em abril de 2023.

Os recenseadores do Acre enfrentam problemas para localizar o morador -ou tem a entrevista rechaçada -mas, ao que sugerem os dados do IBGE, faltam menos de 6% da população prevista para ser recenseada.