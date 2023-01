Posse na Aleac nesta quarta terá presença de Gladson

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) anunciou nesta terça-feira, 31, que prorrogou o prazo para prestação de gontas dos gestores públicos referente aos dois últimos meses do ano passado.

O TCE alegou que considerando a importância da atuação cooperativa com os responsáveis pelos poderes, órgãos e entidades, e diante das dificuldades informadas, pelos jurisdicionados, por conta da nova legislatura, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), através da Portaria n° 93/2023, assinada por seu Presidente, Conselheiro Ribamar Trindade, decidiu pela prorrogação do prazo de envio das remessas contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais dos Órgãos/Entidades Estaduais e Municipais do Estado do Acre.

O prazo para realizar as referidas remessas encerraria nesta terça-feira, 31, porém, esta Corte de Contas considerando os motivos supracitados prorrogou, até o dia 15 de fevereiro do corrente ano, o prazo, para os gestores acreanos enviarem as Prestações de Contas do 6° bimestre de 2022.