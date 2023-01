Gladson, Mailza e deputados do PP repudiam ameaça de agressão contra vereadora

No início do mês de novembro do ano passado, a vice-prefeita e secretária municipal de Ação Social, Marfisa Galvão, anunciou que que o Centro de Referência Especializada para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), que funciona à Benjamin Constant, na zona central da cidade, iria mudar de endereço e passaria a atender em um prédio de propriedade do município do bairro do Bosque.

Essa mudança há muito tempo vinha sendo solicitada por moradores e comerciantes da região, que desde que o Centro POP foi instalado no local perderam a tranquilidade com a presença de moradores de ruas, os beneficiados pela instituição com refeições diárias e outros tipos de assistências.

Ocorre que a mudança de endereço proposta pela vice-prefeita não encontrou o apoio de moradores de uma parte antiga do bairro do Bosque, onde o Centro POP iria funcionar. “Nós já temos muitos problemas e, seguramente, a instalação do Centro POP transformaria nossa vida em um verdadeiro inferno”, comentou um dos moradores.

Para o desespero de moradores do bairro da Base, de pessoas que trabalham em repartições públicas e comerciantes da região, ficou decidido que o Centro POP vai continuar no mesmo endereço à rua Benjamim Constant, ao lado da Rádio Difusora Acreana, por tempo indeterminado.

A alegação é de que o Ministério Público é o órgão que fiscaliza se a Prefeitura Municipal está disponibilizando e executando as políticas públicas para a população de rua. Com isso, o município não poderia retirar o Centro POP do local sem antes comunicar o MP.

Moradores e comerciantes da região ficaram revoltados com a decisão, já que segundo as informações são mais de 300 pessoas que frequentam diariamente o Centro POP onde são servidas três refeições diárias. A maioria são usuários de drogas, que saem do local e vão para a Praça dos Tocos, onde 90% dos pontos comerciais já fecharam as portas por conta da presença dos moradores de rua.