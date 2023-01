No Acre, torcedores do Flamengo lamentam derrota da Supercopa para o Palmeiras

O Estádio Mané Garrincha foi palco de um verdadeiro espetáculo neste sábado. Atuais campeões da Série A do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, Palmeiras e Flamengo entregaram tudo o que se esperava deste duelo e muito mais. Golaços, provocações, virada e grandes estrelas. No fim, a festa foi palmeirense: vitória por 4 a 3 graças a Raphael Veiga e Gabriel Menino, que marcaram duas vezes e garantiram o título da Supercopa do Brasil.

Campeões pela sétima vez sob o comando de Abel Ferreira desde 2020, o Palmeiras, agora, volta para São Paulo com a taça que faltava ao atual elenco, com exceção do Mundial de Clubes. A partida de quarta, contra o Mirassol, será de festa.

O Flamengo chegou a abrir o placar com Gabigol. Depois, esteve atrás do placar e fez 2 a 2 novamente com o camisa 10, e 3 a 3 com Pedro. Foi um grande teste e uma grande resposta do time de Vítor Pereira, que, apesar do resultado, não deixa Brasília menos confiante. O embarque para o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes, será em 2 de fevereiro.

PALMEIRAS IMPÕE SEU RITMO NO MANÉ

Como era de se esperar, a intensidade foi. alta desde o apito inicial, o que resultou

em poucos espaços em campo. Melhor para o Palmeiras, que, quando saiu para pressionar a saída de bola do Flamengo, foi eficiente. A dificuldade foi tanta que o time de Vítor Pereira não conseguiu construir lances de perigo no primeiro tempo.

A equipe de Abel Ferreira, conhecida pela objetividade ao atacar, manteve-se dentro de suas características. Rony e Veiga deram trabalho a Ayrton Lucas e Thiago Maia. A primeira chance de gol, 19, quando Rony e Endrick pressionaram Santos, travaram o chutão do goleiro do Flamengo e não abriram o placar por pouco.

ZÉ RAFAEL FALHA, E GABI NÃO PERDOA!

O cenário era todo favorável ao Palmeiras, mas quem abriu o placar foi Rafael impediu a arrancada de Arrascaeta, mas foi desarmado na sequência e Gabigol deslocou Weverton com a categoria habitual e colocou o Rubro-Negro em vantagem naquela que seria a única finalização certa do time antes do intervalo.

VIRA-VIRA ANTES DO INTERVALO!

O gol do camisa 10 não mudou em nada o cenário do jogo. Endrick passou a levar a

melhor no duelo com David Luiz e, após receber passe da joia, Dudu arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga do Flamengo e se ofereceu para Raphael Veiga, que não perdoou: bola no cantinho de Santos e tudo igual aos 38.

Empurrado por sua torcida, o Verdão seguiu em cima de um Flamengo sem resposta. Santos ainda defendeu chutes de fora da área de Dudu e Piquerez. Mas quando Gabriel Menino, de esquerda,

soltou uma bomba no ângulo, o camisa 1 não pôde fazer nada. Virada do Palmeiras aos 49.

PROVOCAÇÕES DE LADO A LADO

A rivalidade entre os clubes teve seu papel na partida. Na comemoração, Gabi tirou camisa 10 e. como Messi, a mostrou para a torcida adversária. Uma chuva de objetos foi lançada na direção do atacante e ele recebeu amarelo por ter tirado a camisa. Os palmeirenses deram a resposta ao celebrarem os gols igualmente em frente aos torcedores do Flamengo. Menino ainda fez gestual característico do adversário.

15 MINUTOS MÁGICOS EM BRASÍLIA Se o primeiro tempo já havia sido bom, Palmeiras e Flamengo entregaram o que há de melhor no futebol após o intervalo. Os primeiros 15 minutos foram insanos. Eletrizantes. Alucinantes. Espetaculares. Escolha o adjetivo que quiser. Logo aos cinco, Everton Ribeiro fez o que sabe de melhor e deixou Gabigol cara a cara com Weverton. A cavadinha, sutil, fez a torcida do Flamengo explodir no Mané: placar novamente igual! Aos 11, o árbitro viu mão na bola de Everton Ribeiro e não teve dúvidas: pênalti para o Palmeiras. Veiga, o cara das decisões, cobrou muito bem e fez os palmeirenses vibrarem pela terceira vez. Se o Flamengo não soube o que fazer no primeiro tempo, a reação não poderia ter sido melhor neste momento. Aos 15, a troca de passes terminou com Ayrton Lucas indo à linha de fundo e cruzando para trás. Pedro, com um brilhante toque de calcanhar, marcou um verdadeiro golaço, levando a parte rubro-negra do estádio a delírio. Tudo isso e ainda tinham 30 minutos, mais acréscimos, de jogo pela frente. A partir disso, já não havia tática ou plano de jogo que explicasse o que acontecia em campo. Seguindo com o mesmo ímpeto, os times de Abel Ferreira e Vítor Pereira seguiram lançando-se ao ataque. Aos 26, o talento de Veiga fez a diferença mais uma vez. Jogadaca pelo lado esquerdo que acabou em Gabriel Menino. Outra vez com o pé esquerdo, o volante marcou pela segunda vez e devolveu a vantagem ao Palmeiras. Os técnicos usaram e abusaram de seus elencos a partir dos 30 minutos. A partida seguiu aberta até o fim, com o Palmeiras sendo mais perigoso nos contra-ataques. O Flamengo, apesar de rondar a área rival, não exigiu mais de Weverton nenhuma defesa. Assim, em êxtase, o Verdão conquistou a Supercopa do Brasil de 2023.