Alistamento militar obrigatório é até 30 de junho, lembra Ministério

O alistamento para o Serviço Militar Obrigatório deve ser feito até 30 de junho, aleta o Ministério da Defesa. O cadastro está disponível desde o dia 1º de janeiro para cidadãos do sexo masculino que completam 18 anos de idade em 2023.

A incorporação de jovens representantes brasileiros, de todas as classes sociais, visa ao provimento de quadros para as Forças Armadas.

Como instrumento de afirmação da unidade nacional, o Serviço Militar Obrigatório forma cidadãos com espírito de pertencimento, civismo, ética, justiça e solidariedade. O alistamento deve ser feito até a data de encerramento do primeiro semestre do ano, no site www.alistamento.eb.mil.br. No ambiente on-line é possível ler informações complementares e o plano geral de convocação, além de esclarecer dúvidas. Residentes no exterior devem acessar o site do Ministério das Relações Exteriores.

Profissionais médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários graduados, além de graduandos do último semestre de cursos dessas formações, também podem participar do recrutamento voluntário.

Os jovens selecionados têm a opção de permanecer no serviço ativo, conforme previsto no artigo 143 da Constituição Federal. E podem, ainda, participar do Projeto Soldado Cidadão, que oferece capacitação técnica para o mercado de trabalho em diversos ofícios, caso não optem por seguir a carreira militar.

Para informações específicas sobre cada Força Singular, os interessados devem se conectar aos sites da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.