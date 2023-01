Fernanda Hassem entrega cestas básicas e kits para 200 famílias

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) se reuniu nesta sexta-feira (27) com o presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Coronel Mauro César, para tratar sobre a capacitação e ressocialização de menores infratores no estado do Acre.

Gonzaga colocou à estrutura da Assembleia Legislativa (Aleac), através da Escola do Legislativo, à disposição do ISE para ofertar cursos profissionalizantes aos adolescentes infratores que desejam entrar no mercado de trabalho.

“Precisamos dar opção para que esses adolescentes busquem uma formação para, em seguida, conseguir um emprego. É dessa forma que vamos diminuir a violência e impedir o ingresso de menores de idade em organizações criminosas”, disse o parlamentar.

O parlamentar também se prontificou a conversar com empresários locais e Federação das Indústrias do Acre para contratarem adolescentes que buscam formação dentro do ISE como forma de incentivar os menores a buscarem trabalho e abandonarem o mundo do crime.

“A Aleac e o ISE estão fazendo a sua parte em ofertar a esses adolescentes formação, agora cabe ao mercado usar a mão de obra desses acreanos que as vezes optam por práticas ilegais por não encontrarem oportunidade de trabalho e por enfrentarem o preconceito”, concluiu.