Os comentários políticos da semana no Boa Conversa

Certamente a vida de David Vicente de Oliveira, de 34 anos, está sob a proteção de Deus. No período de 13 dias, a vítima sofreu duas tentativas de homicídio, vindo a escapar de seus algozes mais uma vez na madrugada desta sexta-feira, 27.

De acordo com informações da Polícia, por volta das 2 horas, David estava caminhando na rua Blumenau, no bairro Pista com destino a sua residência, quando dois homens não identificados se aproximaram a pé e efetuaram vários tiros na direção da vítima que foi atingida na região das costas. Mesmo ferido, David ainda conseguiu correr, entrou dentro de uma casa de uma pessoa desconhecida e pediu ajuda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam David ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo o Socorrista do SAMU, o projétil teve entrada nas costas e ficou alojado na costela direita do paciente.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia informou ainda a reportagem do ac24horas que pela manhã do dia 14 deste mês, David Vicente, também sofreu uma tentativa de homicídio após ser ferido com um tiro nas nádegas ao sair de um bar situado situado na rua 15, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral.

Os criminosos se aproximaram em uma motocicleta, o passageiro desceu e em posse de arma de fogo efetuou vários tiros na direção de David.

O caso está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).