A tragédia Yanomami; quando te vimos com fome, Senhor?

A tragédia Yanomami revelada ao mundo, resguardadas as devidas proporções, lembra um campo de concentração nazista. Olhares vazios, ocos, corpos esqueléticos, homens, mulheres e crianças enfermas, moribundos a vagar na floresta, margens de rios e igarapés contaminados pelo mercúrio dos garimpeiros.

Jesus narra um episódio descrito por um de seus discípulos chamado Matheus. Segundo ele, o mestre contou que um dia (não se sabe quando) todas as pessoas estarão reunidas em um lugar então ele separará uns dos outros, “assim como um pastor aparta os bodes das ovelhas” e dirá aos que estiverem do seu lado direito.

Pois eu tive fome, me deram de comer; tive sede, me deram de beber; fui estrangeiro, me acolheram; necessitei de roupas, me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram’. Então lhe perguntarão: _ Senhor, quando te vimos com fome, com sede e enfermo e te demos de beber? _ Quando fizeste a um destes pequeninos fazias a mim.

Varando-se para os outros dirá: _ Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, não me deram de comer; tive sede, e nada me deram para beber; fui estrangeiro, não me acolheram; necessitei de roupas, não me vestiram; estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Quando te vimos assim, Senhor? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, eras a mim que não cuidavas.

“Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência”. (Popular)

. O ex-prefeito Marcus Alexandre, pelo visto, não aceita mais ir para o sacrifício apesar de liderar as pesquisas na capital.

. Marcus sabe que um candidato pode começar na dianteira e acabar no porto da Gameleira embarcando para Manacapuru.

. A vantagem sempre será de quem está instalado no poder, a máquina funciona.

. Marcus tem votos, mas não tem a máquina.

. O presidente Lula não seria suficiente para elegê-lo, principalmente em uma eleição provinciana.

. O prefeito Tião Bocalom tem uma máquina; o governador Gladson Cameli, a outra!

. “Cadê o código fonte”?

. Vai perguntar para o ministro Alexandre de Morais, Macunaíma!

. Vai lá se tu és macho mesmo!! Vai Macuna…! Vai!

. “O Paraguai está fazendo um acordo de livre comércio com a China…vão tudo virar comunista”.

. Comunista o quê, deixe de ser abilolado!

. A China deixou de ser comunista nos anos 70 com o advento da globalização, jumento!

. “Ops! Sem bullying, sem relacionamento tóxico… ando com medo!

. Do quê, Macunaíma?!

. De vestir a camisa da seleção e o Xandão mandar a PF me prender!

. E onde que Xandão vai mandar prender um sujeito à toa que nem tu, um comunista de meia tigela, que passa todo tempo falando mal da vida alheia…

. É cada uma que parece duas!

. Bom dia!