Polícia Militar faz patrulhamento no Rio Juruá, que segue próximo do transbordo

Dois homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 24, pela Polícia Militar, na área do Polo Industrial de Cruzeiro do Sul, derrubando e serrando madeira no local sem autorização dos órgãos ambientais.

Segundo o comandante em exercício da PM de Cruzeiro do Sul, capitão Silva Lima, a guarnição foi até o local depois de receber uma denúncia anônima sobre crime ambiental.

“Os dois cidadãos estavam com motosserra, derrubando madeira e serrando as estacas no próprio local. Estavam sem autorização nenhuma, foram presos em flagrante e levados para a Delegacia Geral”, relatou o oficial.