Pastor vai em busca de consulta para filha na Fundação e perde moto para ladrão

Na manhã desta quarta-feira, 25, ocorrerá na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, na Cidade da Justiça, a continuidade do julgamento do policial federal Victor Manoel Fernandes – acusado de matar com um tiro o estudante Rafael Chaves Frota, de 26 anos, em junho de 2016.

O juiz Alesson Braz, deverá ouvir quatro depoimentos de testemunhas – sendo três por videoconferência e uma presencialmente. Além disso, existe a expectativa de que no decorrer do dia, o policial acusado do crime seja ouvido no banco dos réus.

Fernandes deverá responder por homicídio simples, com reclusão de seis a 20 anos de prisão. O conselho de sentença é formado por sete jurados. O julgamento está marcado para encerrar na quinta-feira, 26 – podendo ser estendido para a sexta-feira, 27