Carnaval de Cruzeiro do Sul será na Praça Orleir Cameli, o lugar de sempre

Nem no Estádio Arena do Juruá e nem na Avenida Cultural. Será no tradicional Gamelão da Praça Orleir Cameli em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, o Carnaval Popular Magid Almeida 2023 de Cruzeiro do Sul. O anúncio foi feito pelo prefeito Zequinha Lima nesta quarta-feira, 25, no local onde a festa momesca será realizada.

“Ouvimos a sociedade. Aqui no Gamelão, no Centro, geograficamente é o melhor lugar. É onde as pessoas já estão acostumadas e vêm à pé pra cá, então não tem porque realizar o Carnaval em outro lugar “, confirmou Zequinha.

Com relação às atrações musicais, o gestor anunciou 70 apresentações para as 4 noites de folia, incluindo cantores, músicos, bandas, Djs e dançarinos. ” Vamos prestigiar nossos artistas locais no Carnaval Popular Magid Almeida “, pontuou.

A cantora Vanete Lima, agradeceu ao prefeito em nome dos artistas de Cruzeiro do Sul. ” O Carnaval é uma data que esperamos muito. Vamos garantir uma grande festa “, pontuou

Mudanças

Uma mudança anunciada pelo prefeito Zequinha Lima é com relação ao trânsito e fechamento de ruas no Centro de Cruzeiro do Sul durante o dia. ” Esse ano as ruas não serão fechadas e o trânsito fluirá normalmente. Só as 18 horas alguns pontos serão interditados “, destacou

O comandante da Polícia Militar em exercício de Cruzeiro do Sul, capitão Silva Lima, diz que para aa forças de segurança, a Praça Orleir Cameli é o melhor lugar para a realização do carnaval.

” Aqui nós já temos a expertise de atuar e fica mais fácil garantir a segurança dos foliões “, concluiu o comandante, que, por motivo de segurança não revela a quantidade de policiais que atuará por noite.

Por causa da pandemia de Covid 19, o último carnaval realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul foi em 2020 no Gamelão e atraiu cerca de 10 mil pessoas à cada noite. Foi considerado pela Polícia Militar como um dos mais tranquilos dos últimos anos. Este ano o público deverá ser maior tendo em vista que o Carnaval da Alameda das Águas não será realizado no município vizinho de Mâncio Lima e grande parte dos foliões, deverá seguir para a folia de Cruzeiro do Sul.