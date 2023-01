Gladson/Jorge: Impossível, não; improvável, sim!

Uma observação nas redes sociais do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) comprova que o encontro dele com o presidente da Apex, Jorge Viana (PT), foi aprovado pelos eleitores acreanos externado em curtidas e comentários. O encontro entre os dois vai gerar bons frutos na área econômica. Para os mais apressados, na área política também. Porém, assim como o açaí comercializado na cidade passa por um longo processo até a mesa do consumidor final, uma composição política entre Gladson e Jorge Viana (se vier acontecer) será provada no fogo. Deve-se observar que se está falando do PROGRESSISTA arrumar casamento com o PT. Impossível não, improvável sim.

A ida de Jorge ao Palácio Rio Branco também não agradou a muita gente que orbita em torno de Gladson Cameli. Senadores, deputados federais, estaduais, assessores e dirigentes partidários. Para eles, Gladson entregar o governo para Jorge Viana como fez o tio dele, o ex-governador Orleir Cameli, nem em sonho. Aliás, seria o pior pesadelo. Contudo, vale lembrar que o encontro Gladson/Jorge é bom para o Acre como disse o ac24horas. Daí, como diz a Bozena, a uma aliança política entre os dois, só mesmo lá em Pato Branco.

“Não julgueis para que não sejais julgados; pois com a medida com que medirdes vos medirão também”. (Jesus, o Nazareno)

. A pesquisa para prefeito da capital nesse momento acendeu a luz amarela na praça da Revolução.

. É necessário mudar as estratégias.

. Faltam quase dois anos e ainda dá tempo.

. Marcus Alexandre será sempre bem avaliado; Socorro Nery também.

. O prefeito Tião Bocalom precisa reagir.

. O Deputado Pedro Longo (PDT) esclarece que não está focado no TCE para ser conselheiro, nem idade para isso tem!

. Sua meta é chegar à presidência da Aleac, mas sem rachas ou divisões na base governista.

. Sobre a bela fotografia do Sérgio Valle no encontro entre o governador Gladson e o presidente da Apex, Jorge Viana, o Macunaíma lembrou do saudoso J. Conde, da Difusora Acreana, a Voz das Selvas, no programa Miscelânea Musical:

. “Aquele abração de tamanduá”.

. O Macunaíma não é flor que se cheire…

. Depois dos prefeitos, o PT agora expulsa os vereadores do partidos em Brasiléia e Assis Brasil.

. O maior problema do sistema político brasileiro é a infidelidade partidária; parte do PL do ex-presidente Bolsonaro já está com Luís Inácio Lula da Silva.

. Haja visto que…deixa prá lá.

. Deputados federais eleitos que praticam fake news nas redes sociais estão na mira do Superior Tribunal Eleitoral (TCE).

. “O pai das fake news é o diabo”, Macunaíma parafraseando Jesus, o Nazareno.

. Bom dia!