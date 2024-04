Presidente do Sistema OCB do Acre participa do lançamento do Programa Coopera Mais Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente do Sistema OCB Acre, Valdemiro Rocha, participou nesta segunda-feira, 22, em Luziânia, Goiás, do lançamento do Programa Coopera Mais Brasil, do Governo Federal. O programa é uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que consiste na construção de ministérios, autarquias e organizações da sociedade civil que se relacionam com a temática.

Durante o lançamento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou a importância das cooperativas na produção de alimentos, que impactam o desenvolvimento do país. “Acho muito importante essa iniciativa, estamos juntos nessa construção de consolidação da economia solidária, das cooperativas, sobre a perspectivas de organizar esse processo com os trabalhadores. Quem mais representa a produção de alimentos são as cooperativas, elas têm um elevado grau de organização que queremos fortalecer”, disse.

O lançamento ocorreu durante o seminário nacional intitulado “Coopera Mais Brasil”, que será realizado de 22 a 25 de abril, com a participação de 450 lideranças de cooperativas e associações de todo o Brasil ligadas às principais redes e articulações cooperativistas. Entre elas, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Sobre o programa

O Programa Coopera Mais Brasil tem como objetivo principal desenvolver ações integradas para auxiliar os agricultores familiares em uma melhor capacitação, além de articular a nível governamental estratégias que facilitem o acesso a financiamento para as cooperativas, associações e agricultores familiares, desenvolvendo boas práticas que visam a sustentabilidade ambiental, social, econômica e financeira.

Uma das metas do projeto pé que seja ampliada as redes de venda e distribuição de alimentos em todo o país, além de abordar questões como: aumento na produção de alimentos, elevação de ganhos e melhoria na qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares.

“Esse é um momento histórico, um passo a mais para o cooperativismo e na organização da agricultura familiar. Podemos dizer que o Coopera Mais Brasil é um programa construído em conjunto com os agricultores, temos a certeza de que o programa vai ser reconhecido como um processo para orientar, dialogar e dirigir as ações voltadas a agricultura familiar, para o cooperativismo e a economia solidária”, destacou o Secretario de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar (SEAB), Milton Fornazieri.

De seu lado, o presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha, enfatizou a satisfação de viver esse momento em que o cooperativismo está sendo prioridade como política pública no governo Lula. “Vemos o empenho e o esforço do governo do presidente Lula para fazer o setor produtivo alavancar e o cooperativismo está tendo lugar de destaque neste processo, temos muita gratidão”, disse Valdemiro Rocha.

Programação

Após a mesa de abertura para o lançamento do programa, ocorreu o primeiro painel do seminário, com a temática os “Desafios e Perspectivas do Cooperativismo e do Associativismo na Produção e Abastecimento de Alimentos no Brasil”.

Na terça-feira, 23, acontece a palestra “Experiências de Políticas Estaduais de Estímulo ao Cooperativismo e Associativismo da Agricultura Familiar”; a apresentação do Programa Coopera Mais Brasil e ações do MDA; o painel com Ações Interministeriais do Programa e o debate dele.

Na quarta-feira, 24, acontece o encontro das Cooperativas e Associações por organização em Rede. E no último dia de programação, quinta-feira, 25, acontece a plenária final com todas as centrais.

Participantes

Na ocasião, também participaram do lançamento do Programa Coopera Mais o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto; o Ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, e o Chefe do Escritório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Sibá Machado.

Cooperativismo e agricultura familiar no Acre

O Acre possui mais de 40 mil cooperados e 54 cooperativas ativas e regulares filiadas ao Sistema OCB, dessas, mais de 40 fazem parte do Ramo Agropecuário, um modelo de negócio coletivo que reúne produtores rurais, tem a importante missão de promover prosperidade não somente no campo, mas nas comunidades em que estão inseridos. Nesse contexto, o cooperativismo agropecuário tem a capacidade de promover ganho de escala, organização produtiva e poder de comercialização a pequenos, médios e grandes agricultores.