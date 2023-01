Adolescente tenta se jogar da Ponte do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul

Nesta segunda-feira, 16, está difícil a situação para quem precisa atravessar o Rio Juruá de balsa entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Com a intensificação das chuvas, a lama dificulta a subida da rampa, carros patinam e há o risco dos veículos caírem dentro do manancial, o que é comum no local.

Albertina Souza, moradora de Rodrigues Alves, que tem uma motocicleta, diz que, a cada chuva, a população já sabe que enfrentará transtorno na subida da rampa, principalmente do lado de Cruzeiro do Sul. “Mais uma vez enfrentamos essa situação, que de fato só será resolvida com a construção da ponte”, pontua.

A parte de concreto feita dos dois lados da travessia é curta e quando o Rio Juruá seca, não é o suficiente para garantir descida e subida tranquila para os motoristas. Quando chove, a situação se agrava e a lama nas duas rampas torna a subida uma verdadeira aventura.

Os serviços executados pelo governo do Estado são paliativos e a construção da ponte é de responsabilidade do governo federal. O gerente do Departamento Estadual de Estradas – Deracre – de Cruzeiro do Sul, Maurício Sinhô, disse que desde às 7 horas da manhã desta segunda, equipes já estão trabalhando no local. “A máquina fica lá 24 horas, mas choveu de madrugada. Estamos colocando pedaços de asfalto e pedras e o acesso já está garantido”, explica.

A travessia do Rio Juruá na balsa grande é gratuita, bancada pelo governo do Estado. Já nas balsas pequenas a travessia pode custar até R$ 20, no caso das caminhonetes.

VEJA O VÍDEO: