Vice de Tarauacá dobra número e salários de assessores da Câmara

O desembolso do crédito rural somou R$468.161.852,31 no Plano Safra 2022/23, de julho de 2021 até dezembro de 2022 no Estado do Acre. Em custeio, R$242,7 milhões, e, em investimento, R$ 225,4 milhões, o que faz de 2022 o melhor ano nesses desembolsos.

Os dados são do Ministério da Agricultura. No país o desembolso foi de R$ 202,87 bilhões. Os financiamentos de custeio tiveram aplicação de R$ 126 bilhões. Já os investimentos somaram R$ 53 bilhões, a comercialização atingiu R$ 13,6 bilhões e a industrialização, R$ 10,1 bilhões.

De acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, do total dos 1.092.901 contratos realizados no período de seis meses, os produtores do Pronaf e do Pronamp contrataram o equivalente a R$ 33,6 bilhões, cada categoria. Os pequenos produtores fecharam com 787,9 mil e os médios produtores atingiram 137,6 mil contratos.

Por município, Plácido de Castro lidera a captação desses recursos com R$63,9 milhões ao longo de 2022. Seguem-se Rio Branco e Senador Guiomard, com R$53,8 milhões e R$47,3 milhões, respectivamente.

A região Sul continua com o destaque nos financiamentos do plano safra com R$ 69,2 bilhões. Centro Oeste está em segundo lugar no desempenho do crédito, com R$ 52,6 bilhões. Os valores apresentados são provisórios e foram extraídos no dia 4 de janeiro, do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor/BCB), que registra as operações de crédito informadas pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural.