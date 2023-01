Tornozeleiras podem ser removidas dos presos em caso de urgência e emergência

O deputado federal eleito Gerlen Diniz (Progressistas) usou o programa de rádio nesta quarta-feira, 11, para denunciar que a gestão do prefeito Mazinho Serafim, está com atrasos no salários dos servidores do funcionalismo público municipal e terceirizado.

De acordo com o parlamentar, Mazinho contratou inúmeros servidores e o atraso na chaga a quase 4 meses. “Esses servidores trabalham e precisam receber”, comentou o parlamentar.

No entanto, a prefeitura do município de Sena Madureira, por meio do secretário de educação, Altemir Lira, rebateu as denuncias de Diniz e contou que o salário dos funcionários efetivos estão regularizados. “Os que dependem do Fundeb está em dia, aliás, um dos melhores salários do Acre”, disse.

Já o secretário de gestão administrativa, Getulião Saraiva, explicou que o salário dos comissionados está regularizado, porém, confirmou que parte dos terceirizados está com proventos atrasados. “Posso adiantar q todos os servidores efetivos e comissionados do município estão em dias, somente alguns prestadores (provisórios) da educação estão com salários atrasados, Até segunda-feira, a respeito, tbm estou encaminhando todas as informações necessárias ao Ministério Público”, garantiu.

A reportagem do ac24horas apurou por fontes do Poder Executivo Municipal de Sena Madureira, que o atraso de pagamento de prestadores de serviços da educação ocorre motivado na diminuição de repasse de recursos federais e bloqueios por parte se dívidas de gestões anteriores.