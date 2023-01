Acre inicia 2023 com 44,5% dos adultos com o nome sujo por causa de dívidas

Se você ainda não sabe para onde ir com a família e amigos nessa virada de ano, o ac24horas preparou uma lista com os melhores lugares pagos ou gratuitos para comemorar a chegada de 2023.

Além de música garantida e grandes festas, alguns espaços prepararam ainda Open bar e food com as melhores condições. Acompanhe:

– Réveillon na Gameleira

Para comemorar a chegada do Ano Novo, a prefeitura de Rio Branco preparou uma noite especial, com várias atrações, em uma grande festa gratuita, que acontecerá dia 31, na Gameleira, a partir das 18h30.

O evento contará com três apresentações de bandas e artistas locais, além da tradicional grande queima de fogos. Após as atrações, será disponibilizado ônibus com linha especial para Arena da Floresta, onde ocorrerá o show de Jads e Jadson.

– Réveillon na Arena da Floresta

A maior festa de Réveillon da capital acreana acontecerá no Estacionamento do Arena da Floresta, a partir das 20h, do dia 31. A festa deve durar até às 5h do dia 1 de janeiro. Entre as atrações principais, está a dupla sertaneja Jads e Jadson, além dos shows de Sandra Melo, banda Os Mugs II, DJ Black Junior, Samba Brother´s e Álamo Kário.

– República Gourmet

Réveillon 2023 é na República Gourmet Gastrobar. Neste sábado, 31, venha prestigiar com vista privilegiada a queima de fogos na gameleira, tomando aquela cerveja gelada, ao som do DJ Yuri Vargas, Banda Stylo Black e DJ Juca Lima.

– Rio (Festa da Virada)

O Réveillon do Recanto Food&Bier, já tem hora e local marcado, e está com vendas de seu 3° lote. A “Rio – Festa da Virada” acontecerá no Estacionamento do Vila Rio Food Park, ao lado da Uninorte. Com open bar de cerveja, gummy, refrigerante e água. Tudo ao som dos djs Lunar, Gabs, Roá, Aldine e The Roxy Band.

– Réveillon Exclusive

A festa mais Vip do Acre, 100% Open bar e open food, será o Réveillon Exclusive no Afa Jardim. Com diversas apresentações em dois palcos, o evento conta atrações locais e nacionais e já está em seu último lote.

– Tribe Beat

A melhor virada de ano, com um Réveillon good vives está com as últimas unidades de ingressos. A Tribe Beat preparou a maior programação, com duas atrações nacionais, open bar e food, no Hotel Terra Verde.