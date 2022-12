Prefeitura vai construir praça dos mototaxistas em Porto Walter

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas para a festa do réveillon que o governo do Estado, Prefeitura Municipal e Associação Comercial vão realizar no Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na virada de 2022 para 2023. Além da queima de fogos de cerca de 15 minutos, a virada terá os shows da cantora Lauana Prado e de Chicão dos Teclados.

Segundo o secretário de Cultura da prefeitura, Aldemir Maciel, a Arena do Juruá, na Rodovia AC-405, foi escolhida para o evento pela primeira vez porque o Centro já não comporta mais os grandes eventos do município.

“O Festival da Farinha e o aniversário da cidade demonstraram que o Centro já não comporta eventos como este, e a Expoacre lá na Arena foi um sucesso. Por isso o réveillon será lá”, explicou, destacando que a prefeitura atuará na organização do trânsito, na limpeza do local e também será responsável pela queima de fogos. O investimento da gestão municipal foi de R$ 40 mil.

A abertura ficará por conta dos DJs, que a partir das 21 horas começam as apresentações com previsão de acabar às 5 da manhã. Os shows nacionais começarão logo após a queima de fogos. O show pirotécnico, sem som, obedece à Lei Estadual nº 3.939, de 26 de abril de 2022, que proíbe o uso de fogos de artifício barulhentos em eventos no estado.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, diz que 30 tendas serão montadas na área do estádio para a venda de bebidas e alimentos durante a festa da virada de ano.

O estacionamento na área do estádio ficará sob responsabilidade da Associação dos Moradores do Igarapé Preto. Para deixar os carros no local, os usuários pagarão R$ 15 para carros e R$ 7 reais para motos.

“O serviço de estacionamento foi passado para a comunidade do Igarapé Preto, que já costuma usar os terrenos particulares para guardar carros nos eventos na arena. Só que dessa vez eles usarão a área da Arena”, pontua Cunha.

Além de carros próprios, as pessoas poderão chegar ao local em vans, táxis, moto táxis e veículos de corrida por aplicativo.

Segurança e trânsito

Na manhã desta terça-feira, 27, representantes da Polícia Militar, do Detran, Secretaria Municipal de Trânsito e outros órgãos se reuniram para tratar das ações de cada um no réveillon de Cruzeiro do Sul.

O comandante da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edivan Rogério, afirmou que o esquema de segurança para a festa está definido.

“Serão cerca de trinta homens no réveillon e no restante da cidade continua o serviço normal, como acontece todos os dias”, concluiu o oficial.