Prefeito César Andrade recebe Moção de Aplauso da Assembleia Legislativa do Acre

A obra de urbanização da Alameda das Águas em Mâncio Lima receberá novo investimento de R$ 3, 8 milhões na parceira entre o governo do Estado e prefeitura. Esta etapa, inclui estacionamento, iluminação em LED no deck, recapeamento a partir da rotária, na Avenida Japiim, até o final da alameda, dois pórticos e calçamento.

A garantia do novo aporte de recursos foi dada ao prefeito Isaac Lima nesta sexta-feira, 16, em Rio Branco em reunião com as equipes da secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA e da Associação dos Município do Acre- AMAC.

Cerca de 70 % por cento do serviço da primeira etapa da obras, que contou com R$ 3, 7 milhões em recursos, já estão prontos incluindo a estrutura de quatro quiosques, um restaurante, arquibancada, palco de shows e portal de entrada.

A Alameda das Águas é um ponto de destaque em Mâncio Lima. Localizado no Porto da cidade é a principal porta de entrada para uma das maiores e mais importante Unidade de Conservação do país, o Parque Nacional da Serra do Divisor e, é também o palco da maior festa popular do Acre, o Eco Folia, Carnaval Ecológico.

” A população de Mâncio Lima se sente dignificada e feliz por todos os investimentos do governo do Gladson. A segunda etapa deste projeto, é um marco histórico para nossa gente e vai fortalecer Mâncio Lima no mapa do ecoturismo brasileiro e gerar renda para centenas de famílias”, disse Isaac Lima.