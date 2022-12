Acre ocupa o 7° lugar no ranking de queimadas na Amazônia Legal

O acumulado de focos de queimadas na Amazônia Legal, entre 1º de janeiro e 16 de dezembro, data da última atualização do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), é de 144.358 ocorrências detectadas pelo satélite de referência utilizado pelo órgão, o AQUA Tarde, da Agência Espacial Americana (Nasa).

No ranking da região, o Acre é o sétimo colocado, com 11.840 focos de queimadas, atrás do Pará, com 41.200 focos; Mato Grosso, com 28.892; Amazonas, com 21.158; Maranhão, com 19.992; Rondônia, com 12.424; e Tocantins, com 12.129 focos. O número do Acre é 34% maior que o registrado no ano passado, que foi de 8.828 focos de queimadas.

O dado também representa o segundo maior acumulado de queimadas no estado em um ano desde o começo da série histórica do Inpe, que inicia em 1998. Apenas em 2005, ano em que ocorreu o grande incêndio na Reserva Extrativista Chico Mendes, considerado com um dos piores desastres ambientais do estado, o Acre teve mais queimadas do que em 2022.

Por falar na Resex Chico Mendes, a segunda maior Unidade de Conservação do Brasil é a mais afetada pelo fogo no Acre. Até 16 de dezembro deste ano foram 1.141 focos de queimadas detectados na área, o que corresponde a 65,7% do total de todas as outras áreas de proteção federal localizadas no estado do Acre.

A situação motivou ajuizamento recente de Ação Civil Pública contra a União por organizações ligadas à defesa da UC e dos povos que nela vivem. O Instituto de Estudos Amazônicos (IEA), o Comitê Chico Mendes, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e as Associações de Moradores da Reserva Chico Mendes (RESEX) são os autores da medida.

Outro relacionado às queimadas no Acre que atinge dimensão nacional é referente ao município de Feijó, na região central do estado, um dos dez que mais produzem queimadas no Brasil. Até esta sexta-feira, 16 de dezembro, os registros do Inpe mostram 2.417 focos de queimadas em Feijó, número que dá ao município acreano a 8ª colocação no país.