Lula chora, fala em Deus e exalta defesa de democracia ao ser diplomado pelo TSE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou a formação de novos bloqueios na BR-364 promovida por bolsonaristas, contrários ao resultado das eleições e a diplomação do presidente eleito Lula, marcada para esta segunda-feira, 12.

A PRF afirmou que existiam na manhã de hoje pelo menos sete bloqueios no único acesso terrestre do Acre ao restante do país. Como sempre que acontece uma interdição no fluxo de veículos, os acreanos se preocupam logo com a possibilidade da falta de produtos que são importados de outros estados do país, principalmente combustíveis e gêneros alimentícios.

O ac24horas conversou com Adem Araújo, presidente da Associação dos Supermercados do Acre, que tranquilizou a população. “Não há problema nenhum em relação a desabastecimento neste momento. O que tem ocorrido são bloqueios momentâneos que não afetam o abastecimento. Para que começássemos a sentir falta de algum produto alimentício é necessário pelo menos uma semana com a estrada fechada. Por enquanto está tudo tranquilo, com as redes de supermercados e atacadistas bem abastecidos”, afirma o empresário.

Em relação aos combustíveis, a situação é parecida. Dellano Lima, presidente do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (SINDEPAC), explica que não há preocupação no momento. “Estes bloqueios estão todos após Porto Velho e não entre Acre e Rondônia. Acredito que a PRF deve começar a desbloquear ainda hoje. Por enquanto tudo está na normalidade e não há preocupação em relação à falta de combustível”, diz.