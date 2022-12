Marrocos bate seleção da Espanha nos pênaltis e avança às quartas da Copa do Mundo

O Marrocos está nas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (6), a seleção marroquina fez história, bateu a Espanha nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar, e carimbou sua vaga na próxima fase do Mundial.

O Marrocos agora aguarda o resultado do confronto entre Portugal e Suíça para conhecer seu adversário nas quartas da Copa. O duelo acontece ainda nesta terça.

O jogo

Marrocos e Espanha foram a campo com propostas distintas de jogo. Os espanhóis se lançaram ao ataque, enquanto os marroquinos se defenderam e contra-atacaram. O resultado foi um duelo muito equilibrado nos dois tempos e com poucas chances claras de gol.

A Espanha dominou as ações da partida, mas teve muita dificuldade para furar o sólido bloqueio marroquino. As melhores chances da seleção europeia no primeiro tempo saíram dos pés de Asensio, que mandou uma bomba pelo lado de fora da rede, e Gavi, que acertou o travessão.

Já o Marrocos criou suas melhores oportunidades com Boufal, que deu muito trabalho aos defensores espanhóis. Aos 41, o atacante balançou o corpo e cruzou na medida para o zagueiro Aguerd, que cabeceou por cima do gol.

As chances no segundo tempo foram ainda mais escassas. Marrocos praticamente largou mão do ataque e se fechou no campo defensivo. Já a Espanha, que vinha tendo dificuldade para superar o bloqueio adversário, quase não criou.

As melhores chances dos espanhóis saíram na reta final. Aos 35, Nico Williams enfiou para Morata, que foi à linha de fundo e bateu sem ângulo. Os marroquinos responderam com boa trama ofensiva de Hakimi e Cheddira, aos 39, mas a bola também não entrou. Dani Olmo quase tirou o zero do placar em cobrança de falta no último lance do jogo, mas o empate persistiu, e a decisão foi para a prorrogação.

A Espanha seguiu no ataque no primeiro tempo, mas deu mais espaços para Marrocos chegar com perigo. A melhor chance foi da seleção marroquina. Aos 13 minutos, Cheddira ficou cara a cara com Unai Simón, mas finalizou em cima do goleiro.

A segunda etapa da prorrogação foi uma espécie de reprise do que foi visto no primeiro tempo, mas foi a Espanha que teve a melhor oportunidade. No útimo lance, Saravia aproveitou bom cruzamento, bateu sem ângulo e mandou na trave.

Com o persistente empate no marcador, a vaga foi decidida nos pênaltis. O goleiro Bono defendeu as três primeiras defesas da Espanha. Já Marrocos perdeu apenas uma e avançou às quartas da Copa do Catar.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: