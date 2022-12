Emerson Jarude é eleito presidente do MDB em Rio Branco

Mal rolou a bola no estádio 974 em Doha, no Catar entre Brasil e Coreia do Sul, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta segundna-feira, 5 e os milhares de torcedores que lotam a praça de alimentação no Via Verde Shopping, em Rio Branco, foram a loucura com os dois gols da seleção brasileira.

O clima no estabelecimento é de euforia com os gols de Vinícius Junior e Neymar – que retornou ao time após recuperação da lesão no tornozelo.

Dois torcedores relataram a reportagem do ac24horas que a tendência é que a seleção vença com uma goleada para encarar a Croácia com moral rumo ao Hexa. “Vamos vencer e bem, com goleada”, comentou Jean Carlos.

Veja o vídeo: