Brasil atropela Coreia do Sul e encara Croácia nas quartas da Copa

Nesta segunda-feira (5), o Brasil deu o quarto passo em busca do hexa. E foi um passo para lá de especial. Com atuação irretocável, a seleção brasileira goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá anotaram os gols da Canarinho, que vai enfrentar a Croácia nas quartas do Mundial do Catar.

Próximo adversário da seleção brasileira na Copa, a Croácia passou pelo Japão nos pênaltis. O Brasil vai encarar os croatas na próxima sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação. A seleção europeia está invicta na competição, com uma vitória e três empates.

Neste duelo, o Brasil terá pela frente a oportunidade quebrar um incômodo jejum em Copas. Isso porque a Canarinho não vence uma equipe europeia na fase final do torneio desde a decisão contra a Alemanha, em 2002. Faltam três passos para a seleção brasileira no caminho do sonhado hexa.

O jogo

Com Neymar de volta, o Brasil mostrou desde os instantes inciais que estava com o setor ofensivo afiado. Aos seis minutos, Raphinha fez jogada pela direita e serviu Vinícius Júnior, que dominou bem e bateu no ângulo para abrir o placar. Na sequência, Richarlison foi derrubado por Woo-Young Jung na área. Pênalti. Frio, Neymar partiu para bola e deixou o goleiro Woo-Young Jung sem chão: 2 a 0 para a Canarinho.

A primeira grande ação ofensiva da Coreia do Sul no jogo ocorreu aos 16 minutos, com Hee-Chan Hwang, que arrisocu de fora da área e exigiu grande defesa de Alisson – esta foi a primeira defesa difícil do camisa 1 na Copa do Mundo. Com a vantagem por dois gols, a Canarinho passou a tocar um pouco mais bola.

Em ritmo de treino, a seleção aproveitou a posse maior para ampliar o placar. Aos 28, Richarlison recuperou bola no estilo foquinha, passou para Marquinhos, que encontrou Thiago Silva por dentro e, com assistência do camisa 3, o próprio Pombo surgiu sozinho para bater na saída de Woo-Young Jung e anotar o terceiro.

Grogue, a defesa sul-coreana mal viu o ataque seguinte do Brasil, quando Vinícius Júnior partiu pela esquerda e cruzou para Paquetá bater de primeira e marcar mais um: 4 a 0. Antes do apito final, Lucas Paquetá, Richarlison e Neymar passaram perto de anotar o quinto, mas o primeiro tempo foi encerrado sem um novo gol brasileiro.

A etapa final da partida foi apenas protocolar, com o Brasil empilhando algumas oportunidades de gol, principalmente em lances com Raphinha, ponta-direita zerado na Copa do Catar. Do outro lado, a Coreia do Sul tentou ainda descontar o marcador aos 22 minutos, mas o goleiro Alisson fez uma grande defesa em chute de Hee-Chan Hwang.

Em ritmo cada vez menos intenso, a Canarinho foi chamando a equipe asiática para o campo de ataque. Aos 31 minutos, Seung-Ho Paik pegou sobra na entrada da área e soltou uma bom para diminuir o placar, sem chance para Alisson. Na sequência, o camisa 1 ainda fez uma outra defesa em chute de Gue-sung Cho, mas o lance estava impedido.

O técnico Tite sacou Neymar nos últimos minutos, além de ter levado o goleiro Weverton, 3ª opção da posição, a campo. Com muita troca de passes, o Brasil apenas esperou o apito final do jogo. No fim, Daniel Alves quase marcou um golaço de voleio. Mas não teve nova mudança no placar: Brasil 4 a 1 para cima da Coreia do Sul.

