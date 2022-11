Mega-Sena paga R$ 65 milhões nesta quarta-feira (30); prêmio está acumulado

A CBF informou nesta terça-feira (29) que o lateral-esquerdo Alex Sandro desfalcará o Brasil na partida contra Camarões, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Titular da equipe comandada pelo técnico Tite, o jogador apresentou dores no quadril depois da vitória por 1 a 0 diante da Suíça.

O quadro clínico de Alex Sandro foi informado pelo médico Rodrigo Lasmar, que trabalha na comissão técnica da seleção brasileira. Lasmar revelou que foi solicitado um exame de imagem para avaliar a dor apresentada pelo lateral-esquerdo.

“Sobre o jogo de ontem, Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para que a gente possa recuperá-lo o quanto antes”, disse o médico Rodrigo Lasmar.

Com a baixa, a Canarinho tem três desfalques no momento – além do camisa 6, o lateral-direito Danilo e o meia-atacante Neymar estão fora da equipe no momento. Sem Alex Sandro, o técnico Tite deve utilizar Alex Telles na lateral-esquerda do Brasil. Nesta sexta-feira (2), a seleção brasileira encara Camarões em duelo que vale a ponta do Grupo G para a equipe comandada pelo técnico Tite.