Valdemar Costa Neto vai a Bolsonaro pedir que presidente fale com apoiadores

O Campus Baixada do Sol do Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2023/1. Estão sendo ofertadas 200 vagas para cursos técnicos integrados e subsequentes, e todos os cursos são gratuitos.

As vagas para os cursos integrados são destinadas para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio em 2023. Já os cursos subsequentes são destinados para as pessoas que já finalizaram o Ensino Médio, mas desejam realizar um novo curso e se aprimorar para o mercado de trabalho.

Inscrição

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, pelo site https://selecoes.ifac.edu.br/. Após acessar o link, o candidato deverá clicar no botão “INSCREVA-SE” da modalidade que deseja se inscrever (subsequente ou integrado).

É importante que o candidato preencha todos os campos obrigatórios apresentados na ficha de inscrição, confira as informações e finalize enviando o formulário. Somente dessa maneira, a inscrição será considerada concluída. Conforme edital, as inscrições são gratuitas e seguem até o dia 26 de dezembro.

Clique e se inscreve gratuitamente:

https://selecoes.ifac.edu.br/

Edital – Cursos Técnicos Integrados: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/657/

Edital – Cursos Técnicos Subsequentes: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/658/

Edital Complementar que altera o número de vagas dos Cursos Técnicos Subsequentes: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4345/

Seleção

Para os cursos técnicos integrados, a classificação dos candidatos no processo seletivo terá como base as notas do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no Histórico Escolar do Ensino Fundamental. Essas notas deverão ser informadas pelo candidato no ato da inscrição.

Para os cursos técnicos subsequentes, a seletiva de novos alunos será realizada com base no desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio, constantes no histórico escolar ou documento equivalente.

Saiba mais sobre os cursos

Cursos Técnicos Integrados

Destinados para estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental, a modalidade integrado contempla cursos que serão realizados em conjunto com o Ensino Médio. Ou seja, o estudante aprovado para a vaga, além de cursar as disciplinas previstas para o Ensino Médio, também terá a oportunidade de realizar um curso técnico de sua escolha. Para concorrer às vagas, o estudante deve ter, no máximo, 17 anos até a data da matrícula.

Confira abaixo os cursos técnicos integrados ofertados pelo Campus Baixada do Sol:

ALIMENTOS

O Técnico em Alimentos é o profissional responsável por coordenar a produção e efetuar o controle de matérias-primas e produtos alimentícios, atendendo às normas e procedimentos técnicos, de qualidade, higiene e saúde e de meio ambiente.

Possibilidades de atuação: indústrias de alimentos e bebidas; laboratórios de análises e controle de qualidade; instituições e órgãos de pesquisa e ensino; órgãos de fiscalização higiênico-sanitárias.

RECURSOS PESQUEIROS

O Técnico em Recursos Pesqueiros é capaz de assessorar, elaborar e executar projetos nas atividades de gestão, planejamento e produção pesqueira e aquícola (exemplo: cultivo de peixes), atendendo às necessidades dos vários segmentos da cadeia produtiva do pescado, considerando a sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Possibilidades de atuação: Instituições públicas e privadas do setor aquícola e pesqueiro ; Empresas de beneficiamento de pescado; Laboratórios de reprodução, larvicultura e engorda e de forma autônoma.

Cursos Técnicos Subsequentes

São cursos destinados às pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou que concluirão até o período de efetivação das matrículas. Desse modo, o curso visa garantir a formação técnico profissional do indivíduo, onde ao concluir, o mesmo recebe o diploma de Técnico de Nível Médio.

Confira abaixo os cursos técnicos subsequentes ofertados pelo Campus Baixada do Sol:

AGROPECUÁRIA

O Técnico em Agropecuária executa atividades da agricultura (preparo da terra, plantio, manejo das culturas, colheita, etc.) e da pecuária (criação, reprodução, alimentação e sanidade de ovinos, bovinos e outras espécies animais) de maneira sustentável, tecnológica, econômica e social.

Possibilidades de atuação: propriedades rurais; agências de defesa sanitária; indústrias de insumos agropecuários, de máquinas e implementos agrícolas; indústrias de processamento de produtos de origem animal e vegetal; cooperativas e associações rurais.

ZOOTECNIA

O Técnico em Zootecnia atua de forma responsável e consciente na área de produção animal, com base nos princípios da ética, sustentabilidade econômica e ambiental e da segurança alimentar.

Possibilidades de atuação: Propriedades rurais; empresas de nutrição animal, de assistência técnica, extensão e pesquisa; clínicas veterinárias; cooperativas agropecuárias.

AGROECOLOGIA

O Técnico em Agroecologia atua em sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção, unindo a preservação e conservação de recursos naturais à sustentabilidade social e econômica.

Possibilidade de atuação: cooperativas e associações; empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria; propriedades rurais e empreendimentos de agricultura familiar. Organizações não governamentais; órgãos públicos.

Campus Baixada do Sol

O Campus Baixada do Sol está em processo de expansão, e sua sede definitiva se encontra em reforma e construção, e está situada na AC 90, km 20, antiga Escola da Floresta.

Com cerca de 450 hectares, a área do novo campus contará com salas de aulas, auditório, laboratórios, biblioteca, depósitos, salas administrativas, salas multiuso, estacionamento, além de área experimental.

Com essa mudança, a unidade irá garantir uma educação ainda mais adequada para o desenvolvimento de pesquisa, extensão e ensino, além de poder aumentar a oferta de cursos e matrículas.