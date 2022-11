Estados Unidos vencem Irã e pegam a Holanda nas oitavas da Copa do Mundo no Catar

O duelo mais esperado da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar fez jus à expectativa. Quem assistiu ao empate em 1 a 1 entre Espanha e Alemanha, na tarde deste domingo (27), pela segunda rodada do Grupo E, viu duas grandes seleções atuarem em alto nível, com estratégias bem diferentes. Morata abriu o placar para os espanhóis, aos 16 minutos do segundo tempo, mas Füllkrug deixou tudo igual aos 37 da etapa final.

O resultado mantém todos os times da chave com chance de classificação. A Espanha segue na liderança, com quatro pontos, e os alemães na lanterna, com apenas um. Porém, como a Costa Rica venceu o Japão pela manhã e ambos ficaram com três pontos, a definição de quem avança às oitavas de final ficou para a última rodada. A Fúria precisa vencer ou empatar para não depender de outros resultados, já a Alemanha precisa ganhar da Costa Rica e secar os japoneses para seguir na competição.

Os artilheiros da Copa do Mundo 2022

E as duas equipes foram a campo no Estádio Al Bayt, em Al Khor, com mudanças em relação à estreia. Na Espanha, que goleou a Costa Rica por 7 a 0 no primeiro jogo, Luis Enrique trocou Azpilicueta por Carvajal. Do outro lado, Hans-Dieter Flick fez duas modificações na comparação com a derrota por 2 a 1 para o Japão: saíram Schlotterbeck e Havertz e entraram Kehrer e Goretzka.

Mas, dentro de campo, a Espanha impôs seu ritmo de posse de bola e marcação alta desde o início, enquanto a Alemanha ficava com as linhas baixas e tentava explorar a velocidade dos atacantes de lado. Os espanhóis começaram melhor e quase abriram o placar aos seis minutos, quando Dani Olmo arriscou uma pancada de fora da área. O goleiro Manuel Neuer salvou o gol, mas a bola ainda bateu no travessão, para susto dos alemães.

A resposta dos tetracampeões mundiais saiu em contra-ataque, aos nove. Goretzka arrancou pelo meio e lançou Gnabry, que chutou para defesa de Unai Simon. Contudo, o árbitro Danny Makkelie assinalou impedimento. Foi a primeira chegada perigosa da Alemanha na partida.

Apesar do susto, era a Espanha quem dominava o jogo. Com boas trocas de passes no meio-campo, o time de Luis Enrique quase abriu o placar aos 21, quando Busquets lançou Jordi Alba pela esquerda. O lateral driblou Kehrer e finalizou, de perna direita, para fora. Mas os alemães estavam ligados na partida e, aos 24, Gnabry aproveitou erro do goleiro Unai Simón na saída de bola, passou por Alba e bateu para fora.

Mesmo sem gols, o jogo era bom. Cada seleção com suas características, mas ambas ameaçavam o adversário. A Espanha criou grande chance para marcar aos 32, quando Dani Olmo cruzou rasteiro para Ferran Torres, que mandou por cima do gol. Para sorte do atacante espanhol, foi assinalado impedimento, porque seria um gol perdido daqueles.

E no momento em que a Espanha estava melhor no jogo, veio o susto, aos 39. O zagueiro Rudiger, da Alemanha, aproveitou cruzamento e balançou as redes. Contudo, rapidamente a arbitragem assinalou o impedimento, já que o defensor alemão estava à frente dos marcadores. No final do primeiro tempo, Rudiger teve mais uma chance, mas Simón faz a defesa em dois tempos.

Os dois treinadores optaram por voltar do intervalo sem mudanças. E a Alemanha foi quem começou em cima, tentando buscar a vitória. O time até chegou à área espanhola com Raum e Müller, mas sem perigo.

O técnico Luis Enrique resolveu mexer na equipe aos oito minutos, com a saída de Ferran Torres e entrada de Morata. Mas quem quase abriu o placar foi a Alemanha, aos 11. Simón, mais uma vez, saiu jogando errado e os alemães roubaram a bola. Gundogan encontrou Kimmich, que chutou para grande defesa do goleiro espanhol.

E, quando a Alemanha era melhor, foi a Espanha quem soube aproveitar os espaços. Em sua primeira participação efetiva no jogo, Morata recebeu bom cruzamento rasteiro de Alba e mandou de primeira para o fundo do gol aos 16 minutos, para fazer 1 a 0 para a Fúria.

Logo após o gol, a seleção espanhola fez mais duas mudanças: saíram Asensio e Gavi para as entradas de Nico Williams e Koke. Os alemães responderam pouco depois com as entradas de Klostermann, Sané e Füllkrug nas vagas de Kehrer, Muller e Gundogan. E quase a Alemanha empatou com Füllkrug, aos 26, e Musiala, aos 28, mas Unai Simón salvou a Espanha.

Os alemães seguiram em cima e, aos 37, Füllkrug deixou tudo igual. Klostermann arrancou pela direita e tocou para Musiala, que passou pela marcação e deixou para Fullkrug. O centroavante bateu forte para fazer 1 a 1 e manter viva a esperança da Alemanha para a última rodada da fase de grupos.

A reta final do jogo foi aberta, com as duas seleções buscando o ataque. Porém, nenhuma das equipes criou chance clara e o jogo terminou empatado. Agora, os dois times terão três dias de descanso até voltarem a campo, às 16h de quinta-feira (1º). A Espanha encara o Japão, no Estádio Internacional Khalifa, enquanto a Alemanha enfrenta a Costa Rica, neste mesmo Estádio Al Bayt, em Al Khor.

