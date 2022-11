Torcedores vibram com gol de Casemiro que classifica Brasil para as oitavas de final da Copa

Os milhares de torcedores presentes no Via Verde Shopping nesta segunda-feira, 28, vibraram bastante com o primeiro gol da Seleção Brasileira marcado em meados do segundo tempo contra a seleção suíça, no estádio 974, em Doha, no Catar, válido pela segunda rodada da competição.

O gol foi marcado pelo volante Casemiro do Manchester United após boa jogada da equipe canarinha. Após o gol, os torcedores comemoraram bastante o gol que vai classificando a seleção para a segunda fase da competição mundial.

Antes disso, os torcedores ficaram revoltados e entristecidos com o gol anulado do atacante Vinícius Júnior do Real Madrid.