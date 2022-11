No shopping, torcedores se revoltam com gol anulado de Vinícius Júnior contra a Suíça

Na segunda rodada da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira, 28, os comandados de Tite, seguem empatando com a Suíça em 0 a 0. Porém, no segundo tempo da partida, os torcedores canarinhos ficaram revoltados e entristecidos com o gol anulado do atacante Vinícius Júnior do Real Madrid.

Na hora do gol, os torcedores entraram em euforia coletiva, mas, após a equipe de arbitragem anular o primeiro gol da seleção brasileira, milhares de pessoas presentes na praça de alimentação ficaram em silêncio – lamentando a decisão do árbitro de vídeo que percebeu que o atacante Richarlison estava voltando do impedimento.