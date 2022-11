Brasil vence Suíça com gol de Casemiro e carimba vaga nas oitavas da Copa

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira (28), a seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 no estádio 974, pela 2ª rodada do Grupo G do Mundial. O único gol do confronto foi marcado pelo volante Casemiro, no segundo tempo. O Brasil não se classificava de forma antecipada na Copa desde 2010.

Com seis pontos, a equipe canarinho está classificada no Grupo G, ainda sem garantir posição. Na última rodada, o Brasil enfrenta Camarões, que ainda tem chance de se classificar. O outro confronto da chave será entre Suíça e Sérvia. Na próxima fase, a seleção brasileira vai enfrentar um dos classificados do Grupo H, que conta com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

O jogo

A seleção brasileira iniciou o confronto com mais presença no campo de ataque, mas tendo dificuldade para entrar na defesa da Suíça. A Canarinho ainda desperdiçou algumas chances por errar passes ou por falta de refinamento, como em um domínio errado de Richarlison. Equilibrado, o jogo ficou parado sobretudo no meio de campo.

O Brasil conseguiu uma primeira oportunidade aos 26 minutos. Raphinha partiu pela direita e cruzou para Vinícius Júnior, que entrou sozinho, mas não pegou muito bem na bola; o goleiro Sommer mandou para escanteio. Depois do lance, a equipe de Tite até chegou a ensaiar uma pressão, mas novamente ficou travada nas linhas de defesa da seleção suíça.

No fim, a Canarinho teve duas cobranças de escanteio, ambas afastadas pela defesa adversária. O primeiro tempo terminou amarrado, sem grandes oportunidades e com o placar zerado.

Tite voltou para o segundo tempo com o atacante Rodrygo no lugar de Lucas Paquetá, que teve primeiro tempo apagado. Com a mudança, o Brasil ganhou mais velocidade no campo de ataque. No entanto, foi a Suíça quem atacou nos primeiros instantes da etapa final, dando desconforto para a defesa brasileira.

Sem uma melhora expressiva no segundo tempo, o técnico da Canarinho resolveu fazer outra mudança rapidamente. Amarelado, Fred deu lugar para o volante Bruno Guimarães. E foi do volante a jogada que quase mudou o panorama do jogo. Aos 18, Bruno Guimarães girou na defesa e tocou por dentro. A bola passou por Alex Sandro, mas Richarlison conseguiu ganhar da defesa. No fim da jogada, Casemiro serviu Vinícius Júnior, que saiu sozinho e venceu Sommer cara a cara. Porém, o gol foi anulado por impedimento de Richarlison na jogada.

As alterações seguiram na Canarinho. O ponta-direita Antony e o atacante Gabriel Jesus também foram levados a campo. Empurrando a Suíça para trás, o Brasil conseguiu abrir o placar aos 38 minutos. Vini Júnior partiu pela direita e serviu Rodrygo por dentro, que deixou para Casemiro, e o camisa 5 acertou um belo chute de primeira, forte, no canto.

Na sequência, Rodrygo e Antony chegaram mais duas vezes, novamente com o Brasil apertando depois de marcar. Sem sofrer na defesa, a seleção brasileira garantiu mais uma vitória com a meta zeada: 1 a 0 para a equipe de Tite.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: