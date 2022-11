Prazo para candidatos pedirem reaplicação do Enem termina nesta sexta-feira

O adolescente Saymon Medeiros da Silva Freitas, de 16 anos, foi morto com três tiros em via pública no final da tarde desta quinta-feira, 24, na rua Alan Vitor, no Bairro São Sebastião na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Saymon estava caminhando na rua quando foi abordado por um membro de uma organização em uma motocicleta. O criminoso em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros e a vítima foi atingida com três projéteis na região do abdômen e cabeça. Mesmo ferido Saymon ainda conseguiu correr cerca de aproximadamente 50 metros e caiu. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

Populares acionaram ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Saymon que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o criminoso, mas ele não não foi encontrado.

A Polícia acredita que a motivação do crime está relacionado a guerra entre organizações criminosas, uma vez que Saymon que era membro de uma facção havia “rasgado a camisa” e entrado em outra facção.

O caso será investigado pela Polícia Civil.