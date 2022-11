Portugal vence seleção da Gana em jogo com cinco gols e recorde de Cristiano Ronaldo

Portugal venceu Gana por 3 a 2, com os cinco gols marcados na etapa final, nesta quinta-feira (24), no estádio 974, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O resultado deixou a seleção portuguesa na liderança isolada do grupo, já que, mais cedo, Uruguai e Coreia do Sul haviam ficado no empate sem gols.

O primeiro gol de Portugal foi marcado por Cristiano Ronaldo, que tornou-se o único jogador da história a marcar em cinco Copas do Mundo. Ele deixou para trás simplesmente Pelé, além do argentino Messi e dos alemães Uwe Seeler e Klose.

O jogo

Em baixa na temporada e “desempregado” após ter o contrato rescindido com o Manchester United, Cristiano Ronaldo era a grande incógnita do jogo. O craque foi escalado como titular, inclusive com a braçadeira de capitão, e não decepcionou.

No primeiro tempo, Cristiano Ronaldo perdeu boa chance ao subir mais alto que os zagueiros adversários e cabecear para fora. Aos 30 minutos, ele balançou a rede, mas teve o gol anulado pela arbitragem, que viu falta na disputa com Djiku.

O jogo melhorou muito na etapa complementar. Aos 16, Cristiano Ronaldo dividiu com Salisu, ficou no chão e o juiz marcou pênalti em um lance bastante polêmico. O craque foi para a cobrança e abriu o placar.

Gana conseguiu buscar o empate aos 27 minutos, com André Ayew. Só que Portugal reagiu rapidamente e voltou a ficar na frente do placar com o gol de João Féli aos 32 minutos. Pouco mais de um minuto depois, aos 34, Rafael Leão fez 3 a 1 para Portugal. E Gana ainda buscou a reação, com o gol de Bukari aos 43 minutos, mas depois não conseguiu o empate.

Na próxima rodada, Portugal enfrenta o Uruguai em busca da vitória para conseguir a classificação antecipada às oitavas de final. Gana, por sua vez, encara a Coreia do Sul. Os dois jogos serão disputados na segunda-feira (28).

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: