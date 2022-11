Acreanos vibram com segundo gol do Brasil em transmissão da Copa no Via Verde Shopping

A praça de alimentação do shopping de Cruzeiro do Sul ficou lotada de torcedores que acompanharam a estreia, com vitória de 2×0, da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo 2022. Cerca de 400 pessoas assistiram à partida entre Brasil e Sérvia no local.

O jornalista Eliel Mesquita diz que preferiu ver a partida no Shopping por ser mais emocionante estar na companhia de outros torcedores.

“Acredito que torcer pelo Brasil, em galera, a emoção é maior e a transmissão de energia positiva aos jogadores acontece. Além disso, a cidade oferece poucas opções como essa para que o torcedor possa apreciar os jogos da seleção, na copa”, contou

Os donos de estabelecimento do shopping comemoraram as vendas de bebidas e alimentos para os torcedores. Ela contratou mais um funcionário e aumentou a quantidade de diaristas para dar conta da clientela na hora do jogo.

“Geralmente as vendas são melhores em dezembro mas este ano com a Copa, a expectativa é que todo o final do ano seja boa. Por esse movimento neste primeiro jogo já sabemos como será nos próximos. Toda a estrutura de som e imagem está montada para garantir comodidade para a clientela assistir as partidas”, ressalta

O primeiro tempo da partida, sem gols, deixou os torcedores ainda mais ansiosos. Já a vitória conquistada no segundo tempo deu esperança para os cruzeirenses torcerem pelo hexa da Seleção Brasileira.

“Viemos de camisa do Brasil e estamos confiantes na nossa seleção até o fim”, contou Jeferson Santiago, que levou toda a família para o shopping.

Depois da partida os torcedores permaneceram comemorando a vitória do Brasil no Copacabana Shopping.