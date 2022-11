Bolsonaristas entram em atrito com PM durante manifestação no 4° BIS em Rio Branco

A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que a pasta realizará reunião na tarde desta sexta-feira (18) para definir recomendações e protocolos a respeito da nova onda de Covid-19 que ocorre no país.

Em razão do aumento recente do número de casos, o Observatório Covid-19 Fiocruz reforçou nesta quinta-feira (17) recomendação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS) para o uso de máscaras em locais fechados ou com pouca ventilação ou com aglomeração de pessoas.

A recomendação se estende especialmente a pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades.

Nesta sexta-feira, foram registrados mais 132 novos casos de coronavírus no estado, levando o número de infectados notificados para 152.683. Nenhum óbito foi notificado nesta data, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.029 em todo o Acre.

O Observatório Covid-19 Fiocruz também enfatiza que a vacinação ainda é a melhor medida de proteção individual e coletiva contra a Covid-19. As pessoas devem completar o esquema vacinal. Quem testar positivo para Covid-19, deve aguardar 30 dias a partir do início dos sintomas para receber a dose de reforço.

Os dados da vacinação contra a covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS) e estão sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.