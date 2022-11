Renda do trabalhador cai 0,6% e informalidade é beco sem saída para 46,6% dos acreanos

O desemprego é cada vez menor mas o rendimento médio somando todos os trabalhos da população caiu 0,6% no Acre entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano, saindo de R$ 2.357,00 para R$ 2.311,00. Foi a primeira queda do ano, segundo os dados do IBGE divulgados na última quinta-feira (17).

Já a informalidade é o drama para 46,6% da população economicamente ativa. A taxa do Acre é maior que média do Brasil, de 39,4% da população ocupada no 3º trimestre. As maiores taxas ficaram com Pará (60,5%), Maranhão (59,1%) e Amazonas (57,1%) e as menores, com Santa Catarina (25,9%), Distrito Federal (29,8%) e São Paulo (30,6%).

Estimados em 46 mil pessoas, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privada aumentou em 13 mil pessoas no 3º trimestre – ou 38,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Estimada em 324 mil pessoas, o número de pessoas empregadas não apresentou variação estatisticamente significativa em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e, também, em relação ao trimestre anterior.