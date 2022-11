Seis em cada 10 brasileiros acham que Seleção vencerá a Copa

Se depender do torcedor, a Seleção Brasileira desembarca no Catar favoritíssima para vencer a Copa do Mundo, que começa no próximo domingo (20/11). E o superlativo, aqui, não é exagero. Seis em cada dez brasileiros (57%) acreditam na conquista do hexacampeonato. É isso o que mostra uma pesquisa exclusiva, realizada pelo Instituto Travessia, para o Metrópoles.

E há outras demonstrações do mais puro otimismo por parte dos brasileiros. As equipes da Alemanha e França, por exemplo, são consideradas as maiores rivais do Brasil (veja quadro abaixo). Cada uma delas, porém, não soma mais do que 8% das opiniões de favoritismo reportadas pela enquete, realizada em todo o país, a partir de uma amostra de mil pessoas, entre 9 e 10 de novembro.

Na sequência, pela ordem, vêm Argentina (5%), Espanha (2%) e Inglaterra (1%). “O fato é que, tirando o Brasil, as outras seleções estão emboladas em um grande empate técnico”, diz Renato Dorgan Filho, analista e sócio do Travessia. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para cima e para baixo Assim, da Alemanha, com 8%, até a Espanha, com 2%, todos os adversários encontram-se numa média de 5%.