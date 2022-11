Na COP-27, Gladson diz que Lula “não é presidente de esquerda ou de direita, mas sim do povo”

Nesta segunda-feira, 14, o governador Gladson Cameli (Progressistas), declarou durante a 27º edição da Conferência das Partes das Nações Unidas (COP27), realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, que vai participar na quarta-feira, 16, com os governadores de Estados amazônicos que integram o Consórcio Interestadual Amazônia Legal, de um encontro com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde devem reforçar o compromisso dos governos estaduais em reforçar a fiscalização do desmatamento na Amazônia Legal e a necessidade de mais investimentos nos Estados, inclusive em infraestrutura. A declaração foi divulgada pelo site nacional Metrópoles.

Questionado sobre o resultado das eleições, Cameli defendeu que a politização deve ser encerrada, haja vista que, Lula deverá ser presidente do povo brasileiro – e não somente da esquerda. “A eleição acabou. Desci do palanque e estou pronto para ajudar no que for necessário. Temos as políticas ambientais e as políticas do agronegócio”, declarou.

Os demais Governadores da Amazônia que declararam apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) também indicaram ao tablóide estar dispostos a trabalhar junto ao novo governo para reduzir o desmatamento ilegal na região. Eles ponderam, contudo, que políticas do agronegócio não podem ser deixadas de lado.