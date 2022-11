Portaria define horário de expediente nos órgãos federais em dias de jogo da Seleção

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo informação divulgada pelo portal g1, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma lista em que constam 40 pessoas físicas e 10 pessoas jurídicas identificadas e multadas por terem organizado bloqueios rodoviários em vários estados após o 2º turno das eleições.

No Acre, apenas uma pessoa jurídica aparece na lista divulgada, a empresa A D RAbelo ME, que teve um caminhão identificado e multado no dia 1º de novembro na BR-364, em Acrelândia. As identificações são fruto de um monitoramento realizado pela PRF entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro.

A PRF aplicou 55 multas com o código 76090, destinado a quem “organizar a conduta prevista” no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – trecho da lei que trata sobre protestos que bloqueiam o trânsito e o direito de ir e vir das pessoas.

Outros mais de 2,4 mil motoristas também foram multados por participar dos bloqueios, que exigem um golpe militar para anular o resultado das eleições. Cada um deles foi multado em cerca de R$ 5,8 mil.

O ofício com a lista foi requisitado pelo STF para inclusão no inquérito que investiga se houve prevaricação da PRF diante da demora para o enfrentamento dos bloqueios.