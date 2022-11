Moraes determina multa de R$ 100 mil para donos de veículos que obstruírem lugares públicos

O mundo evangélico, notadamente o neopentecostalismo, está vivendo uma de suas piores crises nas redes sociais com a derrota do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Acreditava-se piamente que Deus o elegeria para um segundo mandato. Até pastores de renome nacional como Silas Malafaia, Edir Macedo e Cláudio Duarte são criticados porque assimilaram o resultado das urnas com a vitória de Lula, mas alguns fiéis não.

Durante a campanha, não foram poucas as profecias para o presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro em cultos inflamados dando como certa a vitória sobre o ex-presidente Lula. Como diz um pastor que não envolveu o púlpito diretamente na eleição: “Não eram profecias verdadeiras”. E agora?!

Julgadas as profecias (como manda a Bíblia), revelaram-se demasiadamente humanas, passionais, políticas (tem algo mais humano do que política?). Há quem diga que Deus não se deixaria escarnecer. Se houve fraude no processo eleitoral, por que Deus permitiria se Ele está acima de tudo e de todos? Perguntar não ofende. Ele é o Grande Eu Sou. O Soberano. Profecias vindas do coração dos homens; o coração é mais enganoso do que todas as coisas (Jeremias).

Provadas as profecias pelo fogo do Espírito e da verdade, só restaram cinzas. As cinzas das fake news que alimentaram muitos que trocaram a verdade da Palavra de Deus pela vontade carnal do homem, esse “animal político” (Aristóteles) – e o homem pertence a sua natureza. Triste e melancólico fim de um curto período em que a igreja se entrelaçou ao Estado e ao poder político fazendo da carne o seu braço forte. Talvez sejam apenas palavras ao vento, mas a decepção, as reações e as angústias presentes apontam que não.

Há uma saída para essa situação registrada no livro das crônicas dos reis de Israel dada por Deus ao rei Salomão: “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”. Outra saída foi escrita por João em Apocalipse: “Voltemos ao primeiro amor”. É o que resta. A solução não está em exércitos, cavalos, cavaleiros, arcos, flechas e espadas; para os evangélicos, está em Deus, especialmente no Deus da cruz. O Deus do amor. Ele é a resposta para aqueles que se sentem sem esperança e sem fé em tempos de perdas e derrotas políticas. Em breve, tudo isso terá passado. Ele, não!

“A vida e a morte estão no poder da língua aquele que bem a utiliza come do seu fruto”. (Salomão)

. Em conversa com o deputado Luiz Tchê ele disse que sua candidatura à presidência de Aleac está mantida.

. Entende a importância da disputa das chapas pelo voto.

. Destacou que o PDT elegeu quatro deputados e, portanto, estaria habilitado a fazer o presidente como prevê a Constituição Estadual.

. Disse, ainda, que não montou nenhuma chapa e que só disputará se realmente estruturar uma.

. Salientou que se sempre foi seu sonho e que o PDT saberá se posicionar na hora certa.

. Não criticou a chapa Gonzaga/Nicolau, mas destacou que alguns deputados, inclusive do PP, querem sua permanência na disputa.

. Em nenhum momento a CGU ofereceu denúncia em seu relatório contra o ex-presidente do IAPEN, Aberson Carvalho.

. Apenas e tão somente deu parecer sobre ações de sua gestão afirmando não haver dolo algum ao erário.

. Página virada!

. Aberson faz um excelente trabalho na SEC.

. A movimentação em Epitaciolândia por conta das eleições de 2024 é grande; na vizinha Brasiléia tudo na mais perfeita paz e ordem.

. As Forças Armadas entendem de eleição como o Macunaíma de física quântica.

. Belíssimo resgate do Bar do Vaz com o nosso campeão maratonista Floriano; bons tempos como disse o R. Vaz.

. Vai ou não vai chover neste inverno?

. Bom dia!