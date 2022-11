Prêmio da Mega da Virada 2022 pode chegar a R$ 450 milhões; apostas começam dia 14/11

Já virou tradição. No último dia do ano pelo menos um brasileiro fica milionário e desta vez não será diferentes. A Mega da Virada 2022 promete chegar a um prêmio recorde de aproximadamente R$ 450 milhões, o maior da história das loterias da Caixa, para quem acertar as seis dezenas do sorteio especial. Mas quando começam as apostas para a Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada 2023 começam na próxima segunda-feira, dia 14 de novembro, em todas as lotéricas da Caixa espalhadas pelo brasil, pelo portal Loterias Online e também para os clientes da Caixa, que podem jogar pelo internet banking. O valor da aposta continua o mesmo de sempre R$ 4,50 para aposta simples de seis números.

Se você ganhar essa bolada sozinho, meu amigo, pode mudar a vida até daquele parente que você nunca ouviu falar, mas que certamente via aparecer do nada quando a notícia correr. Se você aplicar os R$ 450 milhões do prêmio da Mega na poupança, a aplicação mais “furrepa” que existe em termos de rendimentos (0,68% por mês), você vai ganhar pelo menos R$ 3 milhões a mais no primeiro mês (e cada vez mais nos meses seguintes), livre de impostos.

Para este ano, a Mega da Virada terá uma super novidade, especial para quem gosta de fazer um bolãozinho.