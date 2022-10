Presidente Jair Bolsonaro vota na Vila Militar, no Rio de Janeiro

O Ministério da Defesa continua as operações de segurança e apoio logístico das eleições, desta vez, com vistas ao 2º turno -hoje, dia 30. A Pasta coordena os mesmos Comandos Conjuntos ativados no 1º turno, compostos por militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. As ações envolvem o emprego de embarcações, veículos e aeronaves, entre outros equipamentos.

Graças à atuação dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em todo o País, cidadãos brasileiros que vivem em comunidades situadas em locais de difícil acesso – como rurais, indígenas e ribeirinhas – conseguem exercer o direito ao voto, conforme prevê a Constituição Federal. O número de municípios e Estados atendidos é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que realiza as solicitações ao MD. A Justiça Eleitoral tem até 72 horas antes do pleito para realizar novos pedidos.

Prevista no Código Eleitoral, a participação das Forças Singulares por meio de ações de segurança (Garantia da Votação e Apuração – GVA) e de apoio logístico ocorre para contribuir com a normalidade do pleito eleitoral e do ambiente democrático no País. No 1º turno, 4.578 mil locais de votação em 456 municípios receberam apoio de segurança. Já o apoio logístico abrangeu 38 municípios de nove estados. Nas ações, foram empregados, aproximadamente, 34 mil militares, além de 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 3 mil viaturas, 62 blindados e 47 aeronaves (entre aviões e helicópteros).

As operações de GVA, realizadas em conjunto com órgãos de segurança pública e por solicitação de autoridade eleitoral, auxiliam na manutenção da ordem nos locais onde o reforço é necessário, em apoio a órgãos federais, estaduais e municipais. O suporte logístico, por sua vez, garante o transporte de materiais, servidores e urnas, para que os cidadãos, no gozo dos seus direitos civis, possam votar em qualquer região do País.