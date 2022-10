Carros atolados por 3 dias no interior do Acre são resgatados pela Polícia Militar

O município de Cruzeiro do Sul vai ganhar uma unidade administrativa e operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A instalação na segunda maior cidade do Acre foi acertada durante conversa do governador Gladson Cameli nessa segunda-feira, 17, no Palácio de Rio Branco com o inspetor , Getúlio Azevedo, superintendente da PRF no Acre.

A instalação será temporária e ficará situada no mesmo prédio onde funciona a Cidade da Justiça, localizada às margens da rodovia BR-307. A unidade permanente vai ser construída as margens da BR-364, onde funcionará também uma delegacia, segundo o governador Gladson Cameli.

“Intermediamos as negociações e conseguimos esse local temporário junto à presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro, para as instalações da PRF na região do Juruá. Entendemos a necessidade de cobrir estrategicamente todas as regionais, levando segurança de ponta a ponta em todas as rodovias”, citou o governador

O inspetor da PRF destacou a importância de reforçar o policiamento nas rodovias federais, alcançando todas as regionais do estado. Ressalta que o efetivo já está montado para atuar em Cruzeiro do Sul.

“Já separamos o efetivo formado por homens e mulheres do último concurso, que já estão em processo de adaptação e mudança para o novo posto de trabalho. O objetivo é cobrir todas as regionais e contribuir com a manutenção da segurança em rodovias”, explicou.