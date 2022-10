Quase 120 quilos de drogas são apreendidos no Rio Juruá

Neste sábado, 15, as forças de segurança apreenderam 118,5 quilos de entorpecentes e prenderam um homem no Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves. As equipes da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar – Grupamento de Operações Especiais, Polícias Civil e Federal e GEFRON faziam patrulhamento no Rio e se depararam com dois homens em um barco, armados, que transportavam 4,6 quilos de pedra de cocaína, 68 quilos de cocaína e 45 quilos de maconha. Ao verem as guarnições ainda atiraram contra os policiais, sendo que um deles conseguiu fugir pela mata e outro foi preso.

“As equipes estavam realizando a ação policial quando, em patrulhamento no Rio Juruá, avistaram dois indivíduos navegando em um barco em Modus Operandis conhecido de transporte de drogas. Quando eles perceberam que seriam abordados, rapidamente direcionaram a embarcação para a margem do rio e empreenderam fuga efetuando disparos contra os policiais militares abandonando o material apreendido. Com apoio da guarnição da Polícia Militar do 2° Pelotão em Rodrigues Alves, foi possível efetuar a prisão de um dos envolvidos”, citou a assessoria da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.